Le Comité pour la neutralité carbone 2050 voit le jour

Photo : YONHAP News

Le « Comité pour la neutralité carbone 2050 », placé sous l’égide du président de la République, a été lancé samedi dernier à la veille de l’ouverture du sommet P4G 2021. Sa mission est de piloter l’ensemble des dispositifs de lutte contre le changement climatique.Co-dirigée par le Premier ministre Kim Boo-kyum, la structure est composée de 97 commissaires, dont 18 membres du gouvernement, parmi lesquels le vice-Premier ministre à l'économie Hong Nam-ki et la vice-Première ministre aux affaires sociales Yoo Eun-hae, et 77 personnalités des milieux professionnel, académique et associatif.Lors du discours d’inauguration, Moon Jae-in a souligné que l’objectif de neutralité carbone serait le fruit des efforts des citoyens dans la vie quotidienne, de changements innovants auprès des entreprises et de la volonté du gouvernement. Et il s’est attendu à ce que le comité joue un rôle de noyau dans cette évolution.Selon l’hôte de la Maison bleue, le comité en question a pour mission d’établir un « scénario de neutralité carbone 2050 » au premier semestre et un plan d’augmentation des objectifs de réduction des gaz à effet de serre d’ici 2030. D’emblée, Moon a prôné la mise en place des objectifs par consensus national dans chaque secteur comme l’énergie, l’industrie et le transport, ainsi que leur plan d’action détaillé.Le Comité pour la neutralité carbone 2050 intègre le comité sur la croissance verte, le conseil pour le climat et l’environnement et le comité spécial sur les particules fines.