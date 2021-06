Sommet Séoul-Washington : Pyongyang dénonce la fin des directives sur les missiles

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a livré sa première réaction au sommet sud-coréano-américain qui s’est tenu le 21 mai dernier à Washington. Son agence centrale de presse (KCNA) a dénoncé, dans une tribune publiée aujourd’hui, la suppression des directives en matière de missiles conclues entre la Corée du Sud et les Etats-Unis.Pour la KCNA, Washington a déjà levé les restrictions sur le poids des ogives en procédant à plusieurs révisions de cet accord, et est allé cette fois-ci jusqu'à supprimer toute limite de portée, ce qui est à n'en pas douter une démarche hostile envers le Nord.L’organe de propagande nord-coréen a fustigé le double langage des Etats-Unis, qui voient dans les mesures d’autodéfense du royaume ermite une violation des résolutions de l’Onu tout en accordant le droit au développement de missiles sans limite à ses alliés. Et d’ajouter que même s’ils parlent de dialogue, leur supercherie ressemble plutôt à un affrontement.Toujours d’après la tribune, alors que Séoul et Washington ont manifesté leur désir d’envahir le régime nord-coréen, ils ne peuvent reprocher à Pyongyang de renforcer ses capacités de défense. Le texte critique également le président sud-coréen pour avoir fait preuve d'imprudence et être entré de lui-même dans le collimateur des pays voisins.Pour rappel, Séoul a retrouvé sa souveraineté sur l’usage de missiles pour la première fois depuis 42 ans à la suite de la première rencontre entre Moon Jae-in et Joe Biden à Washington.