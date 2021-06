P4G : le sommet va s’achever ce soir avec l’adoption de la déclaration de Séoul

Photo : YONHAP News

Le sommet P4G, qui a débuté hier au Dongdaemun Design Plaza (DDP) à Séoul, se poursuit pour la deuxième journée de suite. A partir de 22h, les dirigeants vont de nouveau se retrouver en ligne afin de faire part à une session présidée par le chef de l’Etat sud-coréen, Moon Jae-in.Y sont attendus : l’envoyé spécial du président américain pour le climat John Kerry, la Première ministre danoise Mette Frederiksen, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou encore la directrice générale du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva. Les participants échangeront leurs idées sur trois thèmes : la reprise verte, la neutralité carbone et la coopération public-privé.Et l’événement doit se clore avec l’adoption de la déclaration de Séoul. Le texte comprendra des mesures de coopération internationale afin de surmonter la crise climatique liée au COVID-19 ainsi que des meilleurs engagements pour appliquer l’Accord de Paris.Hier, lors de la cérémonie d’ouverture, le locataire de la Cheongwadae avait dévoilé sa promesse pour une relance verte inclusive englobant les pays en développement, afin de juguler le changement climatique mondial sans précédent. Dans cette optique, il avait déclaré que l’aide publique au développement liée aux projets climatiques et verts serait élargie d’ici 2025, et qu’un Fonds dédié au « Green New Deal » à hauteur de 5 millions de dollars allait être créé au Global Green Growth Institute (GGGI). En parallèle, une nouvelle subvention de 4 millions de dollars sera versée au P4G pour pérenniser son fonctionnement.Par ailleurs, le président Moon avait affiché son intention d’accueillir dans le pays la Conférence des Parties des Nations unies sur le changement climatique (COP28) en 2023.