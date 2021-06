La hausse de la consommation bat un record avec 2,3 %

Photo : YONHAP News

L'indice du commerce de détail a atteint en avril 120,5, soit 2,3 % de plus sur un mois. Il s'agit d'une progression jamais enregistrée depuis 1995, l'année où ces statistiques ont été compilées pour la première fois.La vente de biens semi-durables, dont les vêtements, a augmenté de plus de 4 %, contre 2,4 % pour celle de biens périssables tels que les produits cosmétiques. La consommation de biens durables, dont les automobiles et les meubles, a aussi progressé de 0,7 %.Selon l'Institut national des statistiques (Kostat), la reprise de la consommation pourrait s'expliquer par les activités à l'extérieur devenues plus fréquentes, encouragées par le relâchement de la distanciation sociale, le progrès de la campagne de vaccination anti-COVID et les conditions météorologiques.En revanche, la production industrielle a baissé le mois dernier de 1,1 % par rapport à mars. Ce recul est provoqué notamment par la production des semi-conducteurs qui a chuté de 10 %. Il faut pourtant relativiser cette tendance. En effet, en mars dernier, la production en la matière avait établi un record, et elle tend à se concentrer sur le dernier mois de chaque trimestre.De leur côté, les services ont enregistré une hausse de 0,4 % pour continuer sur leur lancée pour le 3e mois de suite. Les investissements dans les biens d’équipements ont eux aussi évolué de 3,5 %, alors que la construction a connu une baisse de 0,8 %.L'indice composite coïncident cyclique, qui reflète la conjoncture actuelle, a progressé de 1,1 point. Quant à l'indice composite avancé cyclique, il a gagné 0,4 point en un mois.