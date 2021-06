Séoul va développer des plateformes de lancement de fusées dans les airs et sur la mer

Photo : YONHAP News

L’armée sud-coréenne s’apprête à développer diverses plateformes de lancement de fusées à la suite de l’abolition des restrictions américaines sur les missiles lors du dernier sommet Séoul-Washington.Selon les données remises par le ministère de la Défense ce matin à la commission parlementaire, les autorités militaires comptent rendre possible le tir de fusées depuis des avions à haute altitude et des navires en mer lointaine.La première option faciliterait l’envoi de lanceurs dans l’espace après avoir quitté l’atmosphère terrestre, tandis que la seconde permettrait de choisir plus librement la latitude et la longitude des tirs.Par ailleurs, le ministère cherche à compléter et promouvoir le système de défense en vue de relever d’un cran sa compétence militaire, tout en continuant à respecter le régime international de non-prolifération nucléaire.Selon son rapport, la Corée du Sud est en coopération étroite avec les Etats-Unis dans le secteur spatial, notamment à travers le Groupe de travail sur la coopération spatiale (SCWG) depuis 2013. Les deux alliés forgeront une plus large collaboration bilatérale dans le partage de connaissances, les échanges d’experts ainsi que la participation élargie aux entraînements dans l’espace, entre autres.