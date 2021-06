Photo : YONHAP News

70 112 étrangers se sont rendus en Corée du Sud en avril, soit un bond de 138,4 % en un an.Cette montée en flèche est due à l'effet de base provoqué par la crise sanitaire. En effet, en avril 2020, seuls 29 415 étrangers avaient visité le pays du Matin clair, soit le chiffre mensuel le plus bas l’an dernier.Selon l'Office national du tourisme coréen (KTO), le mois dernier, la Chine était le premier pays de provenance des étrangers qui ont foulé le sol sud-coréen, avec 16 830 visiteurs. Elle est suivie par les Etats-Unis (12 944), les Philippines (8 398) et l'Indonésie (3 680).En revanche, 71 302 sud-Coréens sont partis pour un pays étranger sur la même période, soit 126,9 % de plus en glissement annuel.