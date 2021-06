Le ministre de la Réunification s’entretiendra avec les acteurs des projets intercoréens

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification rencontrera cette semaine les industriels qui participent aux projets d’échange intercoréen. Cette décision fait suite au dernier sommet Moon-Biden qui a créé un environnement favorable au dialogue et à la coopération entre Séoul et Pyongyang.En effet, dans le communiqué conjoint publié à l’issue de cette rencontre, le président américain a exprimé son soutien au dialogue et à la coopération entre les deux Corées, et les deux dirigeants se sont engagés à respecter la déclaration de Panmunjom en 2018.Dans ce cadre, Lee In-young va recevoir demain Hyun Jeong-eun, présidente du groupe Hyundai, principal opérateur du tourisme aux monts Geumgang en territoire nord-coréen. Vendredi prochain, il s’entretiendra avec Lee Jung-myung, président du groupe Ananti, qui a pris part à l’initiative de construction d’un terrain de golf dans cette réserve naturelle.Avant tout cela, le ministre a fait part aujourd’hui de l’évolution des relations nord-sud aux citoyens de 20 à 39 ans sur l’île de Jeju avant d'assister à une réunion consacrée à la politique de Pyongyang avec des élus locaux. Cette semaine, il donnera aussi des cours spéciaux sur la conjoncture de la péninsule coréenne dans quelques universités.Par ailleurs, à propos de la critique publiée par l'agence de presse nord-coréenne concernant la levée par Washington des directives en matière de missiles sud-coréens, le ministère a affirmé que Séoul scrutait avec prudence la réaction de Pyongyang, en mettant à l’écart tout commentaire sur une opinion d’un individu.