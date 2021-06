Le Minjoo adopte le rapport d’audition de confirmation du nouveau procureur général

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, la formation au pouvoir, a convoqué ce matin la commission sur la législation et les affaires judiciaires de l’Assemblée nationale pour lui remettre le rapport de l’audition de confirmation de Kim Oh-soo, candidat au poste de procureur général. Et le document a été adopté unilatéralement en l'absence des députés du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), le principal parti de l’opposition.Selon le parti présidentiel, il était urgent de l’entériner pour la stabilisation du Parquet et la mise en œuvre des mesures de suivi de sa réforme. De plus, la date butoir fixée par le chef de l'Etat tombe aujourd’hui.Le camp conservateur a reproché vivement l’adoption du texte à marche forcée. Il a réclamé un nouvel entretien du candidat, alors que celui qui s’est tenu mercredi dernier a été suspendu après que le député du Minjoo Kim Yong-min a évoqué un soupçon sur l’élu du PPP Yoo Sang-bum. Celui-ci aurait profité de son ancienne fonction de procureur pour étouffer une affaire dont il s’est chargé après être devenu avocat.Le président Moon Jae-in peut ainsi nommer Kim comme nouveau chef du ministère public. Il sera le 33e ministre de son administration à être désigné sans le consentement du camp d’en face.