Photo : YONHAP News

Le temps reste nuageux sur une grande partie du pays, ce lundi, à l'exception de la côte sud entre Mokpo et Busan.La pluie qui est tombée hier a rafraîchi l'atmosphère : on relevait 19°C cet après-midi à Gangneung, dans le nord-est, 22°C à Séoul, et enfin 24°C sur l'île de Jeju.