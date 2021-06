Les exportations de voitures vertes de Hyundai-Kia en hausse de 47 % sur un an

Photo : YONHAP News

Les constructeurs automobiles sud-coréens Hyundai Motor et Kia ont vu les exportations de leurs voitures écologiques monter en flèche.A en croire l’association des constructeurs automobiles de Corée (KAMA), les ventes à l’étranger de ces deux marques appartenant au groupe Hyundai entre janvier et avril derniers ont grimpé de 46,6 % en glissement annuel, avec 118 321 véhicules écoulés.Une embellie attribuable à la commercialisation de nouveaux modèles hybrides de l'Avante et du Tucson, et au lancement des ventes hors des frontières de véhicules hybrides rechargeables tels que la Santa Fe et le Sorento.Notamment, les exportations des voitures hybrides de Hyundai Motor ont bondi de 80,7 %. Parmi elles, la Kona était le modèle le plus populaire avec 11 648 unités vendues, suivi de la Ioniq et du Tucson. Sa filiale Kia a connu dans le même temps une hausse de 39,5 %, tirée par la Niro hybride.En ce qui concerne les véhicules hybrides rechargeables, le premier constructeur automobile sud-coréen a enregistré une croissance fulgurante de 130,8 %, tandis que Kia a accusé une baisse de 10,5 %.Sur les voitures électriques, Hyundai est en recul de 9,2 %, mais la Ioniq 5, le premier modèle monté sur sa nouvelle plate-forme électrique, a vu l'ensemble des exemplaires écoulés en précommande. Kia, quant à lui, a connu le double de ses exportations.Enfin, le Hyundai Nexo, un SUV à pile à hydrogène, a vu ses expéditions s’accroître de 39,5 %.