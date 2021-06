Le sommet P4G 2021 prend fin avec l’adoption de la déclaration de Séoul

Photo : YONHAP News

Le sommet P4G 2021 de Séoul vient de s’achever après deux jours de discussions en ligne. Près de 70 hautes personnalités d’une quarantaine de pays et de l’Union européenne (UE) ainsi que d'organisations internationales étaient présentes à ce rendez-vous, à travers lequel elles ont pu confirmer la gravité de la crise climatique et échanger leurs idées sur la reprise verte, la neutralité carbone ou encore la coopération public-privé.Le fruit de ce rendez-vous virtuel est l’adoption de la déclaration de Séoul. Les participants sont unanimes pour dire que la crise climatique est non seulement un problème environnemental, mais un enjeu qui affecte l’économie, la société, la sécurité et les droits de l’Homme. Ils ont aussi reconnu que l’actuelle pandémie de COVID-19 doit être surmontée à travers la reprise verte.Plus concrètement, les leaders ont décidé de coopérer davantage afin de limiter le réchauffement mondial à 1,5°C, d’accélérer la sortie du charbon et de faire face à la pollution de l’océan par les plastiques.Bien que le sommet se soit déroulé entièrement en ligne en raison de la crise sanitaire, la Corée du Sud a pu montrer au monde entier sa détermination dans le domaine de l’environnement. Sa technologie et son savoir-faire pour la retransmission en direct de l’événement, agrémentée de réalité augmentée et de réalité virtuelle, ont été aussi fort appréciés.Le prochain sommet P4G, qui est l’abréviation de « Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 », se tiendra en 2023 en Colombie. Il s’agira du troisième du genre. La première édition, rappelons-le, s’est tenue en 2018 à Copenhague, au Danemark.