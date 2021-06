Lee In-young continue à appeler Pyongyang à revenir à la table du dialogue

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification a une nouvelle fois affirmé attendre du régime de Kim Jong-un qu’il « arrête de trop penser pour revenir à la table du dialogue visant à faire avancer l’horloge de la paix ». Lee In-young a tenu ces propos au cours d’une réunion organisée hier par les élus du Minjoo, le parti au pouvoir, au conseil provincial de Jeju.Pour lui, les résultats du récent sommet de Washington entre Moon Jae-in et Joe Biden ont permis de créer les conditions suffisantes pour la reprise des négociations américano-nord-coréennes.Lors d’une autre rencontre, également hier à Jeju, cette fois avec les organisations qui œuvrent pour la réunification et pour l’avancée des relations intercoréennes, le ministre a annoncé que Séoul créerait, d’ici la fin juin, un momentum important pour changer la situation. Il a ensuite exprimé son inquiétude à l’égard des éventuelles conséquences de la présidentielle de 2022 en Corée du Sud ou encore de l’escalade entre la Chine et les Etats-Unis sur les relations entre les deux Corées.