La valeur des exportations a cru de 45,6 % en mai, la plus forte hausse depuis 32 ans

Photo : YONHAP News

Le montant des exportations a grimpé de 45,6 % le mois dernier sur un an, pour atteindre le niveau le plus élevé pour un mois de mai. Cette hausse est la plus importante jamais enregistrée depuis 32 ans.Quant au montant journalier moyen des exportations, il a dépassé pour la première fois depuis 2018 le seuil des 2,4 milliards de dollars, en atteignant 2,42 milliards de dollars.Selon les données publiées aujourd’hui par le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie, la somme des expéditions réalisées en mai est évaluée à 50,73 milliards de dollars, soit un bond de 45,6 % en glissement annuel. Il s’agit d’une hausse sans précédent depuis août 1988.En effet, les exportations sud-coréennes poursuivent leur redressement depuis novembre 2020. Elles affichent d'ailleurs une croissance supérieure à 40 % pour le deuxième mois de suite, après avoir enregistré une hausse de 41,2 % en avril.Les importations ont, elles aussi, progressé de 37,9 % pour s’élever à 47,8 milliards de dollars. Malgré cette hausse, la Corée du Sud affiche un excédent commercial de 2,93 milliards de dollars. Ainsi, sa balance commerciale reste dans le vert pour le 13e mois consécutif.