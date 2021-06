RCM : Hong Nam-ki s’attend à fixer un principe raisonnable sur la taxe numérique

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’économie a pris part à la réunion du conseil de l’OCDE au niveau des ministres (RCM), qui s’est ouverte hier en format virtuel.Dans sa prise de parole, Hong Nam-ki a affirmé que le COVID-19 accélérait la transition structurelle vers une économie numérique et verte, et que l’enjeu consistait à la fonder sur l’innovation et à améliorer la capacité à s’y adapter.Selon celui qui cumule aussi la fonction de ministre de l’Economie et des Finances, dans le cadre des efforts pour cette adaptation, un débat est en cours au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie. Hong a ensuite exprimé son espoir de voir fixé, d’ici fin juillet, un cadre global raisonnable et conforme à l’objectif initial de l’imposition des entreprises digitales.Celles-ci payent les taxes sur les bénéfices dans le pays où elles dégagent un chiffre d’affaires, contrairement à l’impôt sur les sociétés auquel elles sont soumises dans le pays de leur présence physique.Pour rappel, le conseil au niveau des ministres est l’organe suprême de prise de décision du club des pays riches. Cette année, la Corée du Sud en assure la vice-présidence et participe activement à son agenda et au choix des sujets de discussion.