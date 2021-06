L’OCDE relève fortement sa prévision de croissance sud-coréenne en 2021

Photo : YONHAP News

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a fortement revu à la hausse sa prévision de croissance sud-coréenne en 2021.Dans ses nouvelles perspectives publiées hier, l’institution estime que cette année, le PIB du pays du Matin clair devra progresser de 3,8 %, tablant sur les effets conjugués de la politique budgétaire expansionniste, d’un allègement progressif des restrictions sanitaires et de la consommation post-COVID. En mars, elle avait pronostiqué un rebond de 3,3 %.L’organisation a également expliqué son optimisme par l’élargissement prévu des investissements du gouvernement et des entreprises privées dans le cadre du plan de relance du pays, baptisé « New Deal à la coréenne », ainsi que par la hausse des exportations dopées par la croissance de ses pays partenaires commerciaux.Un bémol cependant, celui des incertitudes que peuvent provoquer la vitesse de la vaccination contre le coronavirus, l’augmentation de la dette des ménages ou encore la volatilité des prix de l'immobilier.L’OCDE a en revanche abaissé sa prévision de croissance sud-coréenne pour 2022, à 2,8 % contre 3,1 % avancés il y a trois mois.Par ailleurs, la Corée du Sud est à la deuxième place des pays du G20 et à la cinquième de l’OCDE en termes du taux de croissance annuel moyen de 2020 et 2021, avec 1,5 %.