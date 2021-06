Le patron du NIS de retour après un voyage aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le directeur du Service national du renseignement (NIS) Park Jie-won est rentré aujourd’hui après une visite aux Etats-Unis.Pendant son voyage qui a duré une semaine, il aurait rencontré de hauts responsables du renseignement américain, dont le patron de la CIA William Burns. Les deux hommes auraient alors renforcé leur coopération et les échanges d’informations sur la situation dans la péninsule.Pour rappel, son déplacement est intervenu peu après le sommet sud-coréano-américain à Washington. Le 21 mai, Moon Jae-in et Joe Biden s’étaient engagés à faire des efforts pour renouer le dialogue avec le régime de Kim Jong-un en respectant les deux accords majeurs signés avec celui-ci en 2018, l’un à Panmunjom, l’autre à Singapour. Les discussions entre le numéro un du NIS et ses interlocuteurs américains auraient donc porté sur les moyens de faire revenir Pyongyang à la table des négociations ou sur l’évolution de la situation au nord du 38e parallèle.Les services secrets des Etats-Unis, de la Corée du Sud et du Japon enchaînent leurs échanges depuis un mois. Le 12 mai, leurs chefs se sont réunis à Tokyo et aussitôt après cette rencontre, l’Américaine Avril Haines est venue à Séoul, où elle a également été reçue par le président Moon et son conseiller à la sécurité nationale Suh Hoon.