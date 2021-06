Le Service coréen de la culture et de l'information lance un programme de visite des lieux du patrimoine mondial de l'Unesco

Photo : YONHAP News

Le Service coréen de la culture et de l'information (KOCIS), placé sous la tutelle du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme de visite des lieux inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco à destination des étrangers.L'établissement envisage également de publier une série de vidéos tout au long de l’année, afin de permettre aux étrangers de découvrir à distance les lieux historiques et culturels du pays du Matin clair.Le premier clip qui sera dévoilé demain portera sur le temple Bulguksa, situé dans la ville de Gyeongju, qui figure d’ailleurs avec la grotte de Seokguram sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1995.Parallèlement, quatre visites en présentiel par petits groupes sont aussi prévues. Une dizaine d’étrangers résidant dans le pays pourront participer à chaque itinéraire. Les lieux à découvrir comprennent la forteresse du mont Namhan et le Donam Seowon à Nonsan, qui fait partie des neuf académies néo-confucéennes coréennes.Enfin, des cours consacrés au hanbok, le costume traditionnel coréen, et à la préparation du kimchi, appelée « kimjang », seront dispensés en ligne en juin et en novembre 2021.Tous les contenus seront mis en ligne sur la chaîne officielle YouTube (youtube.com/GatewayToKorea) et le site web de ce programme (heritageinkorea.kr).