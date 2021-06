L’administration Biden se redit ouverte à une approche diplomatique avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain s’est une nouvelle fois déclaré favorable à une approche ouverte à la diplomatie avec la Corée du Nord. C’est une annonce faite par l’un de ses porte-paroles à la Voix de l’Amérique (VOA) en réponse à la première réaction de Pyongyang au sommet entre les dirigeants sud-coréen et américain.Interrogé par la radio, le porte-parole a précisé que la politique de Washington envers le pays communiste avait pour objectif de faire une avancée substantielle dans le renforcement de la sécurité de ses alliés et de ses soldats stationnés à l’étranger. Et d’ajouter que pour cela, les USA sont ouverts à la diplomatie avec le royaume ermite et exigent une approche pragmatique.Hier, le régime de Kim Jong-un a fustigé cette politique de flexibilité de l’administration Biden par le biais de son agence de presse officielle, la KCNA. Il a alors dénoncé « une simple stratégie machiavélique ».Le Nord a également qualifié d’« acte hostile délibéré » la décision de Séoul et Washington de mettre fin à leur traité limitant le développement sud-coréen des missiles balistiques.