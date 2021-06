COVID-19 : Pyongyang demande à l'OMS de jouer un rôle actif dans la distribution de vaccins

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a appelé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à jouer son rôle, en pointant du doigt les stocks excédentaires de vaccins anti-COVID dans certains pays.C’est ce qu’on peut lire sur le site web de l’OMS. A l’occasion de la 74e Assemblée mondiale de la santé qui s’est déroulée du 24 au 31 mai, Pyongyang a affirmé que certains pays n’arrivaient pas à acheter de vaccins faute de moyens, quand d’autres les stockaient massivement.Le régime de Kim Jong-un a ensuite mis en question le nationalisme vaccinal et la protection de la propriété intellectuelle qui freinent une production massive de sérums. Selon lui, cette situation ne saurait en aucun cas être justifiée. Il a ensuite souligné l’importance de déployer des efforts destinés à construire un monde juste dans lequel toute personne peut être soignée quelle que soit sa situation économique ou sociale, car la santé n’est pas un privilège mais un droit humain fondamental.Le pays communiste, censé recevoir 1 992 000 doses de vaccins anti-COVID via le programme COVAX Facility, fait face à des retards de livraison. Dans ce contexte, il demande à l’OMS de partager les expériences de tous les pays et de favoriser des démarches collectives dans la lutte contre la pandémie.