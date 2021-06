COVID-19 : la Corée du Sud s’apprête à passer le cap des 6 millions de primo-vaccinés

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas positifs au COVID-19 se maintient entre 400 et 500 pour le troisième jour consécutif. De fait, 459 contaminations supplémentaires ont été identifiées en l’espace de 24 heures. 449 d’entre elles sont d’origine locale. Et sur les 10 cas importés, sept sont des sud-Coréens et trois des étrangers.La propagation du virus se concentre toujours sur la région métropolitaine de Séoul, où ont été confirmées un peu moins de 60 % des nouvelles infections.Côté vaccination, le nombre de primo-vaccinés et celui d’individus ayant reçu les deux doses ont progressé de 385 535 et 27 064 ces dernières 24 heures. Le pays compte désormais 5 791 503 et 2 171 336 citoyens ayant reçu respectivement une première injection et les deux doses.S’agissant du nombre de décès liés au coronavirus, il s’établit à 1 963 et le taux de létalité à 1,39 %.A noter aussi qu’à partir d’aujourd’hui, les personnes ayant reçu au moins une injection ne seront pas comptées parmi les participants lors des réunions de famille « de lignée directe ». Et les résidents d’Ehpad et leurs visiteurs peuvent se retrouver en personne si les premiers ou les seconds sont complètement vaccinés.