Les exportations sud-coréennes affichent une croissance supérieure à 40 % depuis avril

Photo : YONHAP News

Selon les données publiées aujourd’hui par le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie, la somme des exportations réalisées en mai par la Corée du Sud est évaluée à 50,73 milliards de dollars. Ce chiffre représente un bond de 45,6 % en glissement annuel, un niveau sans précédent depuis 1988. Il s’agit également d’un nouveau record pour un mois de mai.Les exportations sud-coréennes, qui ont renoué avec la croissance dès novembre 2020, poursuivent ainsi leur redressement pour le septième mois de suite.Elles affichent d'ailleurs une croissance supérieure à 40 % pour le deuxième mois d’affilée. C’est du jamais vu depuis l’établissement des statistiques en la matière. Le montant cumulé des exportations depuis janvier dernier s’est hissé lui aussi à un niveau jamais atteint auparavant.Selon les articles, les ventes à l'étranger de semi-conducteurs poursuivent leur progression depuis 11 mois, avec +24,5 %. Celles de produits pétroliers ont grimpé de 164 %, soit la plus forte augmentation depuis 15 ans. La hausse des exportations de voitures et celle de produits pétrochimiques ont chacune dépassé les 90 %. Cette tendance est également observée dans les produits électroménagers et les piles rechargeables.Parmi les 15 produits phares à l’export, 14 ont affiché une croissance nette, dont 12 une croissance à deux chiffres.Selon Moon Dong-min, directeur au ministère de l’Industrie, la croissance se maintient de manière équilibrée non seulement dans l’ensemble des principaux produits à l’export, mais aussi dans les produits considérés comme un nouveau moteur de croissance.Les importations ont, elles aussi, progressé de 37,9 % pour s’élever à 47,8 milliards de dollars. La Corée du Sud affiche alors un excédent commercial de 2,93 milliards de dollars. Ainsi, sa balance commerciale reste dans le vert pour le 13e mois consécutif.Les exportations sud-coréennes pourront maintenir cette tendance haussière dans un contexte où le redressement se poursuit dans les échanges commerciaux à l’échelle mondiale. Pourtant, il faudra renforcer les réseaux d’approvisionnement et les infrastructures logistiques afin de soutenir cette croissance.