Corée du Nord : le Parti des travailleurs crée un poste de premier secrétaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait créé un nouveau poste au sein du Parti des travailleurs en révisant l’article concerné du règlement de cette formation au pouvoir, lors du Congrès de celle-ci tenu en janvier dernier.Il s’agit du poste de premier secrétaire, le deuxième dans la hiérarchie après celui de secrétaire général, dont Kim Jong-un a commencé à prendre les fonctions en même temps.On ne sait pas si le nouveau fauteuil est depuis occupé ou non. Certains disent que Jo Yong-won, l’homme de confiance du dirigeant suprême, l’aurait déjà pris, quand d’autres évoquent la possibilité de le laisser libre pour y nommer sa sœur cadette Kim Yo-jong.Une chose est pourtant sure : Kim Jong-un pourra déléguer une partie de ses pouvoirs à son premier secrétaire, si nécessaire. En août dernier, le renseignement sud-coréen a affirmé que le maître de Pyongyang l’avait fait à sa sœur et à plusieurs autres hauts responsables du parti.Kim III chercherait ainsi à réduire le poids qui pèse sur ses épaules et montrer que le pouvoir qu’il exerce depuis son accession à la tête de l’Etat en décembre 2011 est toujours absolu et suffisamment solide pour le partager avec ses bras droits.