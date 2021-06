Photo : YONHAP News

Ce mardi, le pays reste divisé entre les régions nuageuses voire pluvieuses, situées au nord de la bande allant de Gangneung à Mokpo, et les régions du quart sud-est qui profitent du soleil, entre Andong, Yeosu et Busan.Le mercure oscille cet après-midi entre 23°C à Séoul et 30°C à Gwangju, avec 27°C à Daejeon et 29°C à Daegu.Le ciel se découvrira entièrement demain sur l'ensemble du territoire, mais pour quelques heures seulement, avant l'arrivée de la pluie jeudi.