Quatre marins sud-coréens de nouveau enlevés au large du Bénin

Pour la deuxième fois en une dizaine de jours, des marins sud-coréens ont été enlevés au large du Bénin, en Afrique de l’Ouest.L’attaque est intervenue lundi, vers 19h30, heure locale. Des pirates ont alors kidnappé quatre sud-Coréens et un étranger à bord de leur bateau de pêche au thon. Le chalutier, battant pavillon sud-coréano-ghanéen, transportait un total de 36 membres d’équipage, au moment où il a été pris d’assaut. L'identité des ravisseurs n'a pas encore été déterminée.Dès le lendemain, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères s’est mis à travailler à pied d’œuvre pour la libération de ses ressortissants.Le golfe de Guinée, au cœur duquel se trouve le Bénin, est devenu un repaire de pirates. Le 19 mai dernier aussi, un autre bateau de pêche au thon y a été attaqué et son capitaine sud-coréen et quatre de ses collègues étrangers sont toujours retenus en otage.Et l’an dernier, huit sud-Coréens ont été victimes de trois enlèvements de ce type. Heureusement, ils ont tous été relâchés.En juillet 2020, le gouvernement de Séoul a désigné ce golfe comme zone à haut risque de piraterie maritime et recommandé l’arrêt des opérations de pêche dans cette région.