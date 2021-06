BTS : « Butter » se hisse en tête du Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Le nouveau single de BTS, « Butter », a atteint le sommet du Billboard Hot 100. Sorti le 21 mai dernier, il est le 54e titre à figurer dans ce classement américain dès sa publication.Le deuxième tube en anglais du boys band sud-coréen s'est livré à une bataille féroce avec « good 4 u » d’Olivia Rodrigo, qu'il est parvenu à dépasser grâce à une bonne performance en termes de ventes de singles, de nombre d’écoutes en streaming et de diffusions à la radio.Selon Billboard, les Bangtan Boys ont occupé le trône de ce classement quatre fois ces neuf derniers mois, du jamais vu depuis Justin Timberlake en 2006 et 2007.Le septuor dirigé par RM a pris la tête du Hot 100 avec « Dynamite » et « Life Goes On », dévoilés respectivement en août et novembre 2020. En octobre dernier, le remix de « Savage Love » de Jason Derulo et Jawsh 685, réalisé en featuring avec BTS, a également occupé la première place.