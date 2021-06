Le Minjoo cherche à verser de nouvelles aides universelles

Photo : YONHAP News

Le Minjoo envisage le versement de nouvelles aides universelles en réponse à la crise sanitaire du COVID-19.Effectivement, le chef du groupe parlementaire du parti au pouvoir, Yoon Ho-jung, a annoncé qu’il était urgent d’élaborer et de voter un nouvel additif au budget visant à mener une politique d’assouplissement inclusive et à aider toute la population touchée par l’épidémie.Si le projet est finalisé, le versement pourrait avoir lieu en septembre. Le timing n’est pas anodin, puisque 70 % des citoyens seraient vaccinés contre le coronavirus d’ici là, et Chuseok, une des deux grandes fêtes traditionnelles, sera célébré le 21 septembre. Il s’agira alors d’un second soutien financier du genre. Le premier a été accordé en mai 2020. A l’époque, un budget de 14 300 milliards de wons (10,5 milliards d’euros) avait été déboursé.Cette année, l’enveloppe devrait dépasser les 20 000 milliards de wons (14,8 milliards d’euros), y compris celle à débloquer pour le dédommagement des pertes des microentrepreneurs contraints de respecter les restrictions sanitaires.La formation présidentielle a avancé l’idée en prenant aussi en compte l’amélioration de la situation des finances publiques. Au premier trimestre, les recettes fiscales de l’Etat ont augmenté de quelque 19 000 milliards de wons (14 milliards d’euros) par rapport à la même période l’an dernier. Ce qui a amené le gouvernement à changer d’avis désormais en faveur d’un nouveau budget supplémentaire.Pourtant, deux formations d’opposition, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) et celui de la Justice, fustigent l’initiative. Selon eux, il faudra d’abord décider de la compensation rétroactive des pertes des petits commerces, à laquelle le Minjoo et le gouvernement se montrent plutôt réticents.