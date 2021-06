Antony Blinken exhorte l’Otan à élargir sa coopération avec les pays de l’Indo-Pacifique

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères des pays de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (Otan) se sont réunis hier par visioconférence. A cette occasion, l’Américain Antony Blinken a tenu des propos qui méritent d’être examinés avec attention.De fait, il a appelé l’Alliance à approfondir sa coopération avec l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. On ne connaît pas la raison pour laquelle le secrétaire d’Etat américain a nommé ces quatre Etats. Ceux-ci ont un point commun : ils sont tous situés dans l’Indo-Pacifique. Et les Etats-Unis cherchent à renforcer leur partenariat avec eux en vue de contrebalancer la puissance chinoise dans la région.Parmi eux, Canberra et Tokyo participent au Dialogue quadrilatéral pour la sécurité, ou Quad, considéré comme un front anti-Pékin, et la Nouvelle-Zélande à l’alliance « Five eyes » regroupant les services de renseignement de cinq pays dont les Etats-Unis. Il est aussi évoqué la possibilité pour ce pays d’Océanie de prendre part lui aussi à la version élargie du Quad. Bien évidemment, Séoul est l’un des alliés de poids de Washington.Le visage de la diplomatie américaine aurait donc voulu insister sur la nécessité que l’Otan non seulement se rallie aux Etats-Unis pour limiter la montée en puissance de l’empire du Milieu, mais aussi renforce sa coopération avec les nations de la zone indopacifique.