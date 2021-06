Le premier lanceur sud-coréen « Nuri » se dévoile

Photo : YONHAP News

Le lanceur spatial sud-coréen KSLV-2, baptisé « Nuri », a été dévoilé hier pour la première fois au public. A sa sortie du bâtiment d’assemblage, il a été transporté par un véhicule spécial minimisant les chocs jusqu’à la rampe de lancement.Selon le directeur du ministère des Sciences et des TIC, Hwang Sung-hoon, ce prototype va subir pendant un mois toute une panoplie de tests dont l'érection de la fusée sur la rampe de lancement, la vérification du système d’alimentation pour la propulsion, et le remplissage du propergol.Ce premier lanceur construit uniquement avec la technologie sud-coréenne est 1,4 fois plus long et plus lourd que l’ancien modèle « Naro-1 » lancé en 2013. Il est surtout capable de transporter une charge utile allant jusqu’à 1,5 tonne, soit 15 fois plus, et servira à placer des satellites à une altitude de 800 km au maximum en orbite terrestre basse. Depuis 2020, plus de 300 entreprises sud-coréennes ont participé à son développement et un budget de près de 2 000 milliards de wons, soit 1,5 milliard d’euros, y ont été consacrés.Ko Jeong-hwan, chercheur à l'Institut coréen de recherche aérospatiale (Kari), a expliqué que la conception et le test de la fusée avaient tous été effectués à l’intérieur du pays, et ce pour la première fois. Il s’est félicité de la mise au point de la technologie liée au lanceur spatial.Le premier tir est prévu en octobre prochain. En cas de réussite, la Corée du Sud deviendra le septième pays au monde à détenir un lanceur équipé d’un moteur-fusée à ergols liquides de taille moyenne ou grande. « Nuri » pourrait mettre en orbite neuf satellites d’ici 2026.