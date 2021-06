Lee In-young : la volonté de Séoul de relancer le tourisme aux monts Geumgang reste intacte

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification estime qu’après le récent sommet sud-coréano-américain, des conditions favorables pour faire avancer la coopération intercoréenne ont été créées. Du coup, Lee In-young a décidé d’écouter les chefs des entreprises qui avaient autrefois mené différents projets au nord du 38e parallèle.Son premier hôte est la patronne du groupe Hyundai, Hyun Jeong-eun. Au cours de leur entretien hier, le ministre a réaffirmé que si la situation sanitaire s’améliorait, Séoul entendrait relancer les excursions de sud-Coréens au complexe touristique des monts Geumgang, situé en territoire nord-coréen, mais géré par le conglomérat depuis 1998. Ces randonnées restent suspendues après la mort d’une touriste sud-coréenne, tuée par balle par des soldats nord-coréens alors qu'elle s’y promenait. C’était en 2008.Lee s’est également déclaré prêt à rénover, en cas de réouverture du site, les infrastructures, à commencer par le centre de réunion de familles séparées par la guerre de part et d’autre de la frontière.La PDG du groupe Hyundai a elle aussi exprimé ses attentes, souhaitant voir reprendre au plus vite le tourisme dans ces montagnes de diamants et les activités des entreprises sud-coréennes dans le parc industriel intercoréen de Gaeseong, également au nord de la péninsule. Et de s’engager à faire de son mieux pour s’y préparer. Hyun a ensuite fait savoir que sa firme envisageait d’élaborer un projet de développement commun du complexe avec Pyongyang pour en faire un projet bénéfique au Nord comme au Sud.