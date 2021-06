Yomiuri : un sommet Séoul-Washington-Tokyo pourrait avoir lieu en juin

Photo : KBS News

Un journal japonais a rapporté qu'un sommet Séoul-Washington-Tokyo pourrait se tenir à l’occasion de la réunion du Groupe des sept (G7), prévue du 11 au 13 juin en Grande-Bretagne.Selon le Yomiuri Shimbun, la discussion est en cours à l’initiative des Etats-Unis, et ce rassemblement serait consacré à la coopération sur les dossiers liés aux armes nucléaires et aux missiles de la Corée du Nord. Le président américain Joe Biden expliquerait alors les détails de sa politique envers Pyongyang et tenterait de trouver un accord.Si ces pourparlers tripartites ont lieu, ce seront les premiers en trois ans et neuf mois. Les derniers se sont déroulés en septembre 2017.Par ailleurs, le quotidien nippon a affirmé que l'éventualité d'un sommet entre la Corée du Sud et le Japon lors du G7 demeurait incertaine et que l’Archipel adoptait une attitude prudente sur ce sujet.