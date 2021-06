COVID-19 : plus de 6 millions de sud-Coréens ont reçu leur première injection de vaccin

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a désormais franchi le seuil des six millions de personnes ayant reçu une première dose de vaccin contre le COVID-19, avec quelque 6 358 000 injections plus exactement. Ce qui représente 12,4 % de la population.Les seniors âgés de 60 à 74 ans, les patients atteints de maladies respiratoires graves chroniques et les enseignants des première et deuxième années d’école primaire, de maternelle et de crèche et leurs assistants ont jusqu’à demain pour prendre rendez-vous. Plus de 72 % d’entre eux ont déjà réservé un créneau. Le sérum d’AstraZeneca leur sera inoculé.Les autorités sanitaires appellent les retardataires à s’inscrire eux aussi à la vaccination. Le cas échéant, ils doivent attendre jusqu’au mois d’octobre pour se faire vacciner.Dès la semaine prochaine, l’administration du produit des laboratoires américains Pfizer et Johnson & Johnson débutera elle aussi, notamment pour 410 000 militaires de moins de 30 ans et environ 900 000 réservistes de plus de 30 ans.Le gouvernement espère un retour à une vie plus normale dès le second semestre, à commencer par les établissements scolaires.Du côté du nombre de nouveaux cas positifs à l’épidémie, la Corée du Sud a recensé 677 contaminations supplémentaires en l’espace de 24 heures.