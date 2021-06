La Corée du Nord a installé de nouveaux réservoirs de pétrole à Nampo

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a construit de nouvelles installations du déchargement de pétrole à Nampo, le premier port du pays communiste. Selon la Voix de l'Amérique (VOA), des photos satellites prises par la société américaine Maxar Technologies montrent l'apparition de trois nouveaux réservoirs et d'infrastructures portuaires à 700 m à l’ouest de la zone où se concentrent les entrepôts déjà existants.En décembre dernier, les travaux de nouveaux équipements de stockage avaient été également constatés dans cinq sites. Si la construction s’achève, Nampo comptera en tout 30 réservoirs, contre 20 en 2018.Pourtant, il semble que les importations de pétrole soient quasiment à l'arrêt dans le royaume ermite. Selon des images satellites de Planet Labs, entre mars et mai derniers, seuls deux pétroliers ont stationné dans cette zone.Les années précédentes, un grand navire citerne a été mis à quai au moins une fois tous les trois jours, et entre mars et mai 2020, en pleine crise du COVID-19, une vingtaine de pétroliers ont été observés.Selon les experts, suite à la chute des exportations due à la pandémie, Pyongyang se serait retrouvé à court de ressources pour acheter l’or noir, et la consommation de ce dernier aurait également régressé en raison de la baisse de la production et des activités du marché.