Le gouvernement entend faire revenir tous les élèves en classe en septembre

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Education a dévoilé aujourd’hui une des premières mesures visant le retour en classe de tous les élèves au second semestre.Selon ces mesures, à partir du 14 juin, les collégiens de la région de Séoul peuvent rentrer en classe plus souvent, même si le niveau de distanciation sociale est toujours maintenu à deux, le troisième plus élevé sur une échelle de cinq. Pour cela, une jauge de deux tiers d’élèves sera désormais appliquée, au lieu d’un tiers actuellement.Le ministère a autorisé tous les lycées professionnels à reprendre les cours à 100 % en présentiel, également sous le niveau deux, à condition de durcir le protocole sanitaire.Un plan destiné à faire revenir à l’école tous les élèves en septembre sera élaboré dans le courant du mois après concertation avec les établissements scolaires, les experts et les autorités sanitaires.Par ailleurs, on a appris que la part des collégiens et des lycéens qui ne maîtrisent pas les compétences scolaires de base avait augmenté l’an dernier en raison des cours à distance. Face à cette situation inquiétante, le ministère a décidé de préparer aussi un programme en vue de les aider à rattraper leur retard.