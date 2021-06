Moon Jae-in reçoit les patrons des quatre premiers groupes d’affaires du pays

Photo : YONHAP News

Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en mai 2017, le président de la République a reçu aujourd’hui à déjeuner les patrons des quatre premiers conglomérats du pays : Samsung, Hyundai, SK et LG. L’occasion pour Moon Jae-in de leur exprimer sa reconnaissance pour la contribution de leurs entreprises à sa récente rencontre avec son homologue américain à Washington.Pour rappel, en marge de ce sommet Moon-Biden, les quatre groupes avaient annoncé des investissements combinés de l’ordre de 44 000 milliards de wons (32,4 milliards d'euros) aux Etats-Unis pour établir ou agrandir leurs sites de fabrication de semi-conducteurs, de véhicules électriques ou encore de batteries.Selon le locataire de la Cheongwadae, leurs projets ont rendu son voyage américain plus fructueux que prévu et permis en même temps d’élargir les relations d’alliance Séoul-Washington de manière globale et jusque dans les domaines des technologies de pointe.Soucieux d’apaiser les inquiétudes selon lesquelles les investissements massifs aux Etats-Unis de ces chaebols risquent de contracter ceux en Corée du Sud, le chef de l’Etat s'est voulu rassurant. Pour lui, ils favoriseront plutôt la création d’emplois dans le pays aussi.A noter que pour Samsung, c'est son PDG adjoint Kim Ki-nam qui était présent au déjeuner à la place de Lee Jae-yong, actuellement derrière les barreaux.