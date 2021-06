La Corée du Sud subit en mai sa plus forte inflation en 9 ans

Photo : YONHAP News

Les prix à la consommation en mai ont augmenté de 2,6 % sur un an. Le chiffre n’a jamais été aussi élevé depuis neuf ans et un mois. C’est le deuxième mois de suite qu’il progresse de plus de 2 %.Cette hausse de l'inflation résulte d'une accélération des prix du pétrole et des produits agricoles et d’élevage. Les premiers ont flambé de 23,3 %, le plus haut depuis août 2008. Une montée due à l’effet de base de l’an dernier.Quant aux seconds, ils ont grimpé de 12,1 %. C’est le cinquième mois de suite qu’ils ont enregistré une hausse à deux chiffres, et ce en raison de la mauvaise récolte et de la grippe aviaire.Le gouvernement prépare des mesures visant à stabiliser les prix. Il s’agit notamment de multiplier les importations d’œufs et de prolonger jusqu’à la fin de l’année des privilèges douaniers accordés provisoirement.L’exécutif rassure que la forte inflation ne durera pas longtemps, sauf en cas de perturbations météorologiques ou de reprise rapide de la consommation post-COVID au second semestre.