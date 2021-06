Photo : YONHAP News

C'est une parenthèse ensoleillée bienvenue entre deux épisodes pluvieux. Le ciel est relativement dégagé sur une grande partie du pays, ce mercredi.Résultat : le mercure est en forte hausse, notamment dans la région métropolitaine de Séoul où il excède de sept degrés les températures de la veille. On relevait ainsi 29°C à Séoul, 30°C à Daejeon et même 31°C à Daegu, la ville la plus chaude de la péninsule.Les parapluies seront de nouveau de sortie demain, pour une seule journée toutefois.