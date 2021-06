Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul s'est montrée fébrile, ce mercredi, malgré un démarrage prometteur. Dès la fin de matinée, le Kospi est tombé dans le rouge, pour ensuite osciller autour du seuil de 0 %. Il clôture finalement à 3 224,23 points, en légère hausse de 0,07 %. Le Kosdaq cède quant à lui 0,35 % pour terminer à 981,1 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 360,06 wons (+7,65 wons) et le dollar américain 1 113,3 wons (+7,4 wons).