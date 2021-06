Dokdo : Tokyo rejette la demande de Séoul de rectifier la carte des JO

Photo : YONHAP News

Alors que la carte des JO de Tokyo affichée sur le site du Comité olympique japonais soulève une vive indignation de la Corée du Sud, le secrétaire général du Cabinet du Japon, Katsunobu Kato, a de nouveau rejeté la demande de Séoul de la rectifier.Celle-ci fait apparaître les îlots Dokdo comme un territoire nippon. Or, ces rochers situés en mer de l’Est sont placés sous le contrôle effectif de la Corée du Sud, qui affirme qu’ils lui appartiennent historiquement, géographiquement et en vertu du droit international, contrairement à la revendication du gouvernement nippon.Lors d’une conférence de presse tenue hier, Kato a réclamé une nouvelle fois la souveraineté de son pays sur Dokdo. Il a par ailleurs invoqué la charte olympique qui interdit l’utilisation des athlètes improprement à des fins politiques ou commerciales. Il aurait ainsi fait allusion à l’éventuel boycott de ces jeux par Séoul.Avant cela, l’exécutif et le Comité olympique sud-coréens ont transmis, mardi, une lettre au Comité international olympique (CIO) en plaidant pour son arbitrage sur ce dossier sensible. Par ailleurs, plusieurs poids lourds politiques, tels que l’ancien patron du Minjoo, Lee Nak-yon, l’ex-Premier ministre Chung Sye-kyun, et le gouverneur de la province de Gyeonggi, Lee Jae-myung, ont condamné d’une seule voix le refus de Tokyo de modifier la carte incriminée, en appelant en même temps à une réaction ferme de leur gouvernement.