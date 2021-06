Matériaux et composants : la Corée du Sud de moins en moins dépendante du Japon

Photo : YONHAP News

Cela fera bientôt deux ans que le Japon a imposé des restrictions sur les exportations de matériaux et de composants pour les technologies de pointe vers la Corée du Sud. Celle-ci craignait alors des conséquences lourdes pour ses industries concernées.Mais, à contrario, le pays du Matin clair est maintenant devenu moins dépendant à l’égard de l’Archipel. C’est le fruit des efforts déployés par son gouvernement et ses entreprises pour renforcer la compétitivité dans ces secteurs et stabiliser les chaînes d’approvisionnement.Les chiffres sont parlants. A en croire un site dédié du ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur, entre janvier et avril derniers, la Corée du Sud a importé ces matériaux et composants pour une valeur de quelque 64,8 milliards de dollars. Or, seule 15 % de cette somme a été payée pour acheter les produits « made in Japan ». Soit, 1,1 point de moins que sur la même période l’an dernier, et le plus bas jamais enregistré depuis que Séoul a entrepris de collecter les données en 2001. A titre de comparaison, le chiffre a été de 28 % en 2003, 18,2 % en 2014 et 15,9 % cinq ans plus tard.En revanche, la part des importations de produits taïwanais et chinois est passée respectivement de 8,3 % et 29,1 % l’an dernier à 9,3 % et 30,1 % cette année.Pourtant, le déficit commercial avec le Japon dans ces filières s’est élargi. Sur les quatre premiers mois de l’année, il a progressé de 709 millions de dollars en un an, pour totaliser 5,39 milliards de dollars.