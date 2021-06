Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC et la Commission européenne ont tenu hier, en visioconférence, un colloque intitulé « EU-Korea Cooperation Workshop on the Vision Beyond 5G ».A cette occasion, des experts et des officiels des deux parties ont discuté des moyens de coopération sur le développement et la normalisation des technologies de communication de prochaine génération, qui suivront la 5G. Ils ont également échangé sur leur politique numérique respective et les dernières évolutions dans le développement des TIC concernant, entre autres, la 5G et la 6G.Cet évènement fait suite au premier dialogue sur la politique des TIC entre la Corée du Sud et l’UE, tenu l’an dernier. Les deux côtés s’étaient alors mis d’accord pour intensifier leur coopération dans ce domaine.