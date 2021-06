L’écrivaine sud-coréenne Lee Gee-eun remporte le prix BolognaRagazzi

Photo : YONHAP News

Le livre d'images « Iparapa Yamooyamoo » de l’auteure sud-coréenne Lee Gee-eun a remporté le prix BolognaRagazzi dans la catégorie Comics-Early Reader. Il s’agit d’une récompense prestigieuse considérée comme le prix Nobel de la littérature jeunesse.Selon l’annonce faite, hier, par l’Association des éditeurs de Corée, le jury a notamment salué, dans cette œuvre, la solidarité d’une petite communauté face à la menace d’un gros monstre. Il a également apprécié une « histoire à la fois drôle et intéressante, permettant aussi de réfléchir à la façon dont nous accueillons et comprenons autrui ».Deux autres livres pour enfants d'auteurs sud-coréens ont reçu une mention spéciale : « Rice Rice Rice » de Bamco dans la catégorie Non-Fiction et « So Much Snow » de Park Hyun-min dans la catégorie Opera Prima pour les auteurs débutants.« The Yulu Linen », avec un texte de l'écrivain chinois Cao Wenxuan et des illustrations de la sud-Coréenne Lee Suzy, a remporté une mention spéciale dans la catégorie Fiction.