La Corée du Sud détient des réserves de change record

Photo : YONHAP News

Les réserves en devises étrangères de la Banque de Corée (BOK) ont atteint un nouveau record. Fin mai, leur montant s’est élevé à 456,4 milliards de dollars, soit une progression de 4,15 milliards de dollars en un mois. C’est du jamais-vu.Selon la banque centrale, cette envolée peut s’expliquer en particulier par la chute du billet vert. La valeur de conversion en dollars de ses actifs libellés en d’autres monnaies étrangères a donc grimpé.Pour être un peu plus précis, les valeurs mobilières comme les titres d’Etat et d’entreprises, le dépôt dans les banques ainsi que les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (FMI) ont enregistré une hausse, tandis que les positions de réserve au FMI ont reculé.Quant aux avoirs en or, ils se sont maintenus au même niveau qu’il y a un mois, à 4,79 milliards de dollars.Fin avril, le pays du Matin clair était le huitième pays en volume de réserves de change dans le monde, devant l’Arabie Saoudite. C’est la Chine a dominé la liste.