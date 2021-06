COVID-19 : les doses restantes de vaccins seront administrées aux plus de 60 ans

Photo : YONHAP News

Nouvelle mesure de vaccination anti-COVID. Elle concerne cette fois les doses non utilisées. A partir de demain, celles-ci seront attribuées en principe seulement aux plus de 60 ans. C’est ce qu’a annoncé hier l’équipe chargée de la campagne de vaccination.Actuellement, chaque établissement médical dédié reçoit notamment par téléphone les réservations de ceux qui ne sont pas encore éligibles à la vaccination mais qui souhaitent être vaccinés au plus vite, et leur injecte ces doses supplémentaires, quand il lui en reste, et ce bien sûr selon l’ordre de réservation. Il sera encore possible pour les candidats déjà listés d’en bénéficier jusqu’au 9 juin.Les seniors de plus de 60 ans qui ne sont pas à l’aise avec les applications mobiles pourront s’inscrire par téléphone pour se faire inoculer une dose qui allait être jetée.