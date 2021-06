COVID-19 : le gouvernement maintient son objectif de 13 millions de vaccinés avant fin juin

Photo : YONHAP News

Alors que les réservations pour se faire vacciner avec le produit d’AstraZeneca s’achèvent aujourd’hui, le gouvernement s’est montré optimiste quant à son objectif de vacciner plus de 13 millions d’individus d’ici fin juin.D’après l’exécutif, ce jeudi à 0h, le taux de réservation a atteint 77,6 % chez les seniors de 75 ans et plus, 80 % chez les 70-74 ans, 79 % chez les 65-69 ans, et 79,4 % chez les 60-64 ans. Il est par ailleurs de 80,3 % chez les enseignants et les gardes d’enfants dans les crèches, les écoles maternelles et les premières et deuxièmes années d’école primaire. Ce taux devrait encore s’accroître d’ici 18h, l’heure de clôture des inscriptions.Dans ce contexte, hier, quelque 403 000 personnes se sont fait injecter un sérum : 381 000 la première dose et 22 000 la seconde. Ce qui porte le nombre total des vaccinés à 6,74 millions, soit 13,1 % de l'ensemble de la population.Quant au nombre quotidien de patients affectés par le COVID-19, 681 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures, dépassant ainsi la barre des 600 pour la deuxième journée consécutive.