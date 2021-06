Les prix des appartements à Séoul frôlent ceux d’avant la crise financière de 2008

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’économie a manifesté ses « profondes préoccupations » quant aux prévisions sur une éventuelle poursuite d’instabilité du marché immobilier au second semestre.Hong Nam-ki en a fait part lors d’une réunion interministérielle aujourd’hui, en indiquant qu’un appartement dans l’arrondissement de Gangnam à Séoul avait vu son prix grimper de 30 % en mai sur fond de contraction des transactions. Et d’ajouter que les prix réels des appartements de la capitale frôlent le point culminant atteint juste avant la crise financière de 2008, soit 99,5 % du niveau d’alors en excluant l’effet inflationniste.Hong a également mis en garde contre une éventuelle levée progressive de l’assouplissement quantitatif de la politique monétaire des Etats-Unis et le renforcement du contrôle des emprunts des ménages.Concernant l’offre de logements, le vice-Premier ministre s’est engagé à examiner la possibilité de fournir 2 000 foyers de plus dans les villes nouvelles de 3e génération pour l’inscription préalable avant la fin de cette année. Et d’expliquer avoir annoncé des terrains candidats pour bâtir 229 000 logements sur les 836 000 nouvelles locations promises le 4 février dernier par le gouvernement.Dans la foulée, Hong a rappelé que la déréglementation sur les prêts pour les bas revenus et les non-propriétaires prendrait effet à partir du 1er juillet. En parallèle, il s’est engagé à faire adopter, avant fin juin, le projet de loi consistant à baisser de 0,05 % l’impôt sur la fortune pour les détenteurs de logements dont le prix officiel se situe entre 600 millions et 900 millions de wons, soit entre 442 000 et 663 000 euros.Enfin, Hong a promis de ne pas utiliser le système de déclaration des locations de logements comme informations pour la taxation. Et d’ajouter qu’il suivra de près l’influence de ce régime sur le marché pendant les trois mois à venir.