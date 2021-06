Moon Jae-in préconise « l’unité à l'intérieur et l’élargissement des relations à l’extérieur »

Photo : YONHAP News

Le président de la République a invité, aujourd’hui à la Cheongwadae, des députés du Minjoo élus pour la première fois aux dernières législatives. 68 sur un total de 81 étaient au rendez-vous.A cette occasion, Moon Jae-in a notamment souligné l’importance de s’unir à l’intérieur et d’élargir les relations à l’extérieur pour obtenir davantage de soutiens.Le locataire de la Maison bleue aurait ainsi mis en garde contre une éventuelle scission au sein du parti au pouvoir ou entre ce dernier et le bureau présidentiel alors que son mandat s’achève en mars de l’année prochaine.Le chef de l’Etat a également appelé à la coopération des députés dans la lutte contre le COVID-19. D’emblée, il a présenté des résultats obtenus sur le plan économique par son administration, notamment dans les secteurs d’avenir tels que les voitures du futur, les puces non mémoires et la bio-santé.Enfin, le président Moon a manifesté sa volonté d’achever, à terme, la réforme des organes du pouvoir, dont celle du Parquet, que les gouvernements précédents n’ont pas réussi à mettre en œuvre.