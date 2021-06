Photo : YONHAP News

Les principaux indices de la Bourse de Séoul ont affiché une belle forme, ce jeudi, et progressant de 0,72 % pour le Kospi et de 0,93 % pour le Kosdaq. Le premier termine à 3 247,43 points et le second à 990,19 points. Le dernier record du Kospi, rappelons-le, est de 3 249,3 points. C'était le 10 mai.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne, mais s’affaiblit face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 357,65 wons (-2,41 wons) et le dollar américain 1 113,6 wons (+0,3 won).