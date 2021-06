Moon-Johnson : Londres espère que Séoul jouera un rôle au prochain sommet du G7

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in s’est entretenu, hier après-midi par téléphone, avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. Durant une demi-heure, les deux dirigeants ont échangé leurs opinions sur les dossiers d’actualité. Ils ont discuté notamment du prochain sommet du G7 qui se tiendra du 11 au 13 juin dans un village en Cornouailles, dans le sud-ouest de l’Angleterre. C’est le Royaume-Uni qui a demandé ce rendez-vous téléphonique dans le cadre des préparatifs à l’événement.La porte-parole de la Cheongwadae, Park Kyung-mee, a fait savoir via un briefing écrit que Moon a remercié Johnson d’avoir invité son pays au sommet du Groupe des sept, et qu’il s’est engagé à participer activement au débat pour régler les enjeux mondiaux tels que la pandémie de COVID-19, la reprise économique et le climat.Le chef du gouvernement britannique s’est dit ravi de pouvoir recevoir le président sud-coréen au prochain sommet du G7 en tant qu’invité. Il s’est attendu à ce que la Corée du Sud joue un rôle pour élargir l’horizon des discussions en apportant différents points de vue sur les principaux sujets.Dans la foulée, Johnson a considéré la Corée du Sud comme un partenaire important pour le Royaume-Uni en se félicitant de ses récents investissements dans l'économie verte et numérique. Il a également appelé Séoul à s’intéresser aux projets dont Londres prend l’initiative : le partenariat mondial pour l’éducation (GPE) et la scolarisation des filles.En réponse, Moon a promis sa coopération en affirmant que la Corée du Sud assurera le rôle de pont entre les pays avancés et les pays en développement face au changement climatique.Par ailleurs, le président Moon est revenu sur son récent sommet avec son homologue américain. Du coup, il a plaidé pour le soutien continu de Londres en tant que membre du Conseil de sécurité de l’ONU à l’initiative de Séoul visant à dénucléariser et pacifier la péninsule coréenne.A son tour, Johnson a salué ce processus de paix et a promis de se pencher sur les moyens d’amener Pyongyang à revenir à la table du dialogue.