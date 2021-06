COVID-19 : Washington présente son plan pour distribuer ses doses de vaccins à l’étranger

Photo : KBS News

Les Etats-Unis ont dévoilé leur premier plan pour partager 25 millions de doses de vaccins anti-COVID avec de nombreux pays étrangers. Ils se sont engagés à fournir au total 80 millions de sérums d’ici fin juin. Dans un communiqué publié au nom du président Joe Biden, la Maison blanche en a détaillé les modalités de mise en œuvre.Parmi les premiers lots, 19 millions de doses seront acheminées via le dispositif international COVAX Facility vers les régions les plus touchées par la pandémie, à savoir l’Amérique latine, les Caraïbes, l’Asie du Sud, l’Asie du Sud-est et l’Afrique. Washington a pris en compte l’état du système médical et la vulnérabilité vis-à-vis du COVID-19 de chaque pays afin de choisir les destinations prioritaires de ses vaccins.Les 6 millions de doses restantes seront directement livrées aux pays bénéficiaires tels que l’Inde, le Canada et le Mexique. La Corée du Sud fait partie de ce groupe. Elle recevra environ un million de doses via un convoi qui partira des Etats-Unis dans la nuit du 3 au 4 juin, heure locale. La Maison blanche a expliqué le soutien au pays du Matin clair par la situation particulière de la péninsule coréenne, notamment par la sécurité des GIs stationnés sur place.Alors que Joe Biden a affiché la volonté de faire de son pays un laboratoire mondial de vaccins, la Maison blanche ne tardera pas à publier d’ici peu un autre plan de distribution.