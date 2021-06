Les autorités financières appellent les plateformes de cryptomonnaie à accélérer leur déclaration

Photo : KBS News

La Commission des services financiers (FSC) a convoqué, hier après-midi, les responsables de 20 plateformes de monnaie virtuelle, dont le numéro un sud-coréen du secteur, Upbit, ainsi que Bithumb et Coinone. L’objectif : accélérer le processus de déclaration de ces établissements afin de protéger les usagers.D’après la législation en vigueur, les plateformes de cryptoactifs doivent achever leur déclaration d’ici le 24 septembre, mais aucune des 60 d’entre elles ne l’a encore fait.Et pour cause : les exigences liées à la déclaration sont complexes, en particulier l'ouverture de comptes au nom réel des clients. Les banques chargées de cette démarche sont en effet réticentes d’autant plus qu’elles doivent d'abord jauger les plateformes en question.Dans ce contexte, la FSC a suggéré d’interdire les employés de ces structures de mener des transactions sur leur site. En cas d’infraction, les compagnies ne pourront pas déposer leur déclaration pour obtenir l’approbation du gouvernement.L’organe de régulation financière envisage d’examiner la possibilité de permettre aux plateformes qui feront leur déclaration au plus tôt de poursuivre leurs affaires. Mais en raison de la divergence d’avis entre les deux parties, ce processus ne devrait pas se dérouler sans heurts.